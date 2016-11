Leur situation serait stable : 5 cas de paludisme à Aïn Beïda

Réagissez

Après l’épidémie de méningite, cinq nouveaux cas de paludisme ont été enregistrés à travers la wilaya de Ouargla en ce début novembre, a confirmé Fadel Mossadek, directeur de la santé de Ouargla, qui situe les cas dépistés à Aïn Beïda, porte est de la ville et site du Chott d’Adjadja, mais aussi des lacs salés d’Om Raneb et plus loin vers Sebkhet Sefioune. Les cas recensés à ce jour sont des adultes pris en charge par l’EPH Mohamed Boudiaf et dont la situation sanitaire est rassurante, selon le directeur de la santé, qui affirme que ces cas, les premiers de la région depuis le début de l’année 2016, ont été importés lors de séjours en Afrique subsaharienne. Pour rappel, l’année écoulée avait connu le recensement d’une quinzaine de cas de paludisme en différents points de la ville de Ouargla, dont un décès dans la localité de Bouameur.