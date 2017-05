Réagissez

Une dizaine de praticiens de la ville de Ouargla se sont joints, jeudi, pour interpeller les pouvoirs publics et la population à la fois sur la prévalence de l’hépatite au niveau de la wilaya de Ouargla, qui recense 146 cas en 2016.

Taha Boukhriss, gastro-entérologue et maître-assistant à la faculté de médecine de Ouargla, a mis en exergue la nécessité de mettre en place une stratégie de sensibilisation et de dépistage de cette maladie afin d’assurer un diagnostic et une prise en charge précoces aux patients.

Selon les données communiquées par le Dr Hocine Bouaziz, épidémiologiste à la direction de la santé de la wilaya de Ouargla, six communes sont les plus concernées par ces cas, à savoir Ouargla, qui se taille la part du lion avec 54 cas, mais aussi Touggourt avec 37 cas, tandis que Hassi Messaoud en enregistre 24. Les communes de Taibet, El Hadjira et El Borma font état respectivement de 17, 12 et 2 cas.

L’activité scientifique sanitaire a été fortement boostée par l’équipe de l’Association des médecins de Ouargla, en collaboration avec la faculté de médecine, dans le cadre d’une nouvelle politique de vulgarisation sanitaire tant au sein de la communauté médicale, dont plus d’une centaine ont assisté à la journée organisée jeudi à la grande bibliothèque publique de Ouargla, mais aussi à la radio locale, marquant une visibilité des médecins de Ouargla et les premiers fruits d’une faculté de médecine à l’université Kasdi Merbah.

L’hôpital de Ouargla enregistre, par ailleurs, une intense activité ces dernières semaines. Outre la dizaine d’implants cochléaires posés la semaine dernière par l’équipe du professeur Djennaoui à l’établissement public hospitalier EPH-Mohamed Boudiaf de Ouargla, ainsi que la centaine de consultations en neurochirurgie, une première locale au sein du même hôpital, puisqu’un enfant a été opéré de malformation congénitale de la colonne vertébrale appelée Spina bifida.

Un moment de grande émotion pour la famille de l’enfant autant que pour l’équipe médicale, qui a réalisé cette intervention chirurgicale sur l’enfant de 6 ans. Il s’agit en effet de praticiens du centre hospitalo-universitaire CHU Mustapha Pacha d’Alger lié à Ouargla par une convention de jumelage.