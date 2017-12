Les Joyaux de Ouargla

Réagissez

La valorisation de la rose des sables, une des richesses naturelles que recèle la wilaya de Ouargla, revêt une importance pour son rôle en tant que facteur d’attractivité touristique, estiment des acteurs de la société civile approchés par l’APS.

Semblable aux pétales d’une rose avec une couleur dépendant des sables (brun, marron clair ou jaune sable), cette roche, sculptée par Dame nature en sous-sol, à une profondeur de 2 à plus de 3 mètres, par la cristallisation de minéraux, n’a pas encore trouvé la place qu’elle mérite comme symbole de l’identité de Ouargla, susceptible de contribuer au développement des particularités touristiques locales, ainsi qu’à la génération de revenus appréciables, notamment pour les habitants des zones rurales, a-t-on souligné. Néanmoins, l’extraction de la rose des sables, dont la découverte remonte aux années 1950 dans la localité de Ghars Bougoufla, relevant de la commune de N’goussa (nord-ouest de Ouargla) et qui englobe quasiment les plus importants gisements de roses des sables de la région, est devenue un métier en voie de disparition, avec un nombre d’artisans exerçant dans ce domaine qui n’a cessé de diminuer d’une année à l’autre, indique le président de l’association touristique Rose des sables d’or, Mohamed Hanichat. Pratiquée actuellement par certains fidèles aux traditions de leurs aînés dans différentes localités de N’goussa, telles que El-Bour, Ghars Boughoufala, El-Khobna et Frane, l’extraction de la rose des sables (brute), vendue à des prix oscillant entre 120 et 200 DA le kilogramme, se fait manuellement, ce qui rend cette activité pénible et, du coup, réduit son intérêt.