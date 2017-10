Les chômeurs exigent des solutions

Réagissez

Non contents des dernières déclarations du wali de Ouargla qui a ouvertement affirmé à la presse locale que sa wilaya offrait des milliers d’emplois dans les secteurs du BTPH actuellement occupés par les migrants subsahariens, des dizaines de chômeurs ont manifesté leur courroux devant les agences de ‘l’emploi de Ouargla et Hassi Massaoud ce dimanche.

L’un d’eux a même menacé de se pendre et de s’immoler à la fois si un poste ne lui était pas attribué séance tenante. Deux catégories de chômeurs s’opposent dans la rue ces jours-ci. D’une part les sous-qualifiés qui réclament une réduction des conditions d’embauche exigées par les entreprises pétrolières et des opportunités de formation sur le tas pour la main d’œuvre d’exécution. Et puis, devant la wilaya, des titulaires de licence, de master et d’ingéniorat qui attendent depuis 3 à 4 ans leur tour sur le fichier de profilage El Wassit de l’Awem de Ouargla. Pour les uns et les autres, les arguments sont les mêmes : El Wassit ne serait qu’une supercherie, un moyen de plus pour détourner les regards du trafic d’influence et passe-droits dans l’octroi des postes. Ils s’entendent aussi sur un autre point : le limogeage des chefs de bureaux qu’ils accusent de favoriser le climat malsain entourant le traitement des offres d’emploi à l’Awem et dans les différentes agences communales affiliées à la wilaya de Ouargla.

Des accusations sans cesse contestées par cette instance qui brandit le système information de gestion des offres El Wassit comme un gage de transparence et d’équité permettant même un profilage très affiné selon Abdelkader Cheddad, chargé de de communication de l’Awem Ouargla. Les chômeurs eux, refusent l’offre du wali à accepter des postes de manœuvres dans les différents chantiers de construction à ciel ouvert dans la nouvelle zone d’extension urbaine El Khafdji prés de Ouargla qui enregistre depuis peu une relance remarquable des projets de logement avec quelque 14 000 unités toutes formules confondues. Les chômeurs soulignent d’une part le manque de transparence dans l'établissement des bulletins d’embauche émis par l’Agence AWEM.