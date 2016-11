Réagissez

Après la crevetticulture et l’oléiculture, Ouargla s’essaye à l’arboriculture et plus particulièrement la filière agrumes, dont la récolte bat son plein depuis le mois de septembre et qui affiche une belle prouesse de plus de 1400 quintaux, selon les prévisions de la direction des services agricoles de la wilaya. Le rendement à l’hectare est en moyenne de 40 quintaux à travers les vergers concentrés à Hassi Lekhfif, Ngoussa, El Bour, mais aussi à Hassi Ben Abdallah et Taibet. La wilaya compte un effectif de 3909 orangers et citronniers productifs cette saison avec une superficie dédiée de quelque 35,5 ha, alors que les agrumes occupent une surface globale de 41,3 ha comptant surtout des orangers mais aussi des citronniers et des mandariniers. Cette surface compte globalement 5669 pieds, dont 1760 rentreront en production lors des prochaines saisons.

La direction des services agricoles se félicite du succès des campagnes de vulgarisation ayant débouché à cet engouement remarquable des agriculteurs de la région pour ce nouveau créneau dans le cadre de la diversification du verger local. Les chiffres sont là pour confirmer la tendance exponentielle de cette culture qui a connu un écart positif depuis l’année dernière où une production globale de 1250 quintaux a été emmagasinée. Les statistiques affichent une nette prédominance de l’orange l’année dernière avec quelque 810 quintaux. La mandarine et la clémentine avec 280 quintaux et finalement le citron avec 180 quintaux.