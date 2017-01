Le président de l’APC supervise l’ouverture de 44 chantiers

Réagissez

Le chef-lieu de wilaya est un chantier ouvert depuis plusieurs...

Lors d’une tournée marathonienne de trois jours, Abdelhamid Djezzar, président de l’Assemblée populaire communale de Ouargla, a donné le coup d’envoi à une quarantaine de projets de proximité à travers la commune du chef-lieu de wilaya.

Une première à Ouargla qui est un chantier ouvert depuis plusieurs années et connaît de nouveaux affaissements et des inondations spectaculaires à plusieurs points de la ville notamment à Mekhadma, Hai Bouzid et La Silice.

Accompagné des éléments des services techniques de l’APC et des entrepreneurs chargés des travaux, ces chantiers parsemés à travers la ville concernent notamment l’aménagement urbain, l’éclairage public, la réfection ou le bitumage des accès, mais aussi l’édification d’annexes administratives de la commune dans des quartiers dépourvus de services d’état civil à l’instar de Chorba, pourtant immense quartier du centre ville et au cœur de plusieurs cités denses en population et qui se voit doter en une mini structure communale située à proximité de l’ex-cité DNC derrière l’hôtel Lynatel.

Saïd Otba, un des plus grands quartiers périphériques de la commune, bénéficie d’une grande opération d’entretien et de maintenance de son réseau d’éclairage public ainsi que d’une réhabilitation urbaine. Mais c’est sans doute Bouameur, la localité périurbaine adjacente au ksar de Ouargla, qui a sans doute gagné le renforcement de ses capacités scolaires avec cinq nouvelles classes primaires ainsi que plusieurs opérations de réhabilitation urbaine et d’éclairage public.

Il en est de même qu’à Hai Bouzid, Ouled Hani, Khedaiedj, Saidat, Koudiet, Béni Thour, Ain El Bel, Tazegraret, Bamendil, Mekhadma et Bour El Haicha ou des aménagements urbains et des rénovations et réalisations de nouveaux tronçons de routes et d’éclairage public ont été lancées cette semaine. La rénovation du réseau public d’éclairage du carrefour des Galeries vers le lycée Khawarizmi est également une prouesse en soi. Ce tronçon quasi obscur chaque nuit alors qu’il jouxte des quartiers très denses, jouissant d’une propreté exemplaire mérite cette attention tardive qui aura sans doute un impact très positif sur la population.

La ville de Ouargla, selon Abdelhamid Djezzar, « bénéficie d’un coup de fouet qui touchera les coins les plus reculés avec des opérations ciblées dans le but de changer le quotidien des citoyens ». Selon le maire de Ouargla « plus de 40 millions de DA ont été consacrés à ces opérations confiées à une trentaine d’entreprises locales invitées à s’acquitter des travaux dans des délais raisonnables afin d’appréhender l’été prochain dans de bonnes conditions ». Il s’agit pour rappel de 44 projets financés sur le budget communal et le budget de la wilaya et qui ne sont pas touchés par le gel qui pénalise les projets centralisés.