Le nouveau challenge des éco citoyens

Faire de la disparition des déchets de plastique une tradition à Ouargla.

Tel est l’objectif du club vert de la maison de jeunes du 24 février de La silice qui a lancé du 18 avril au 13 mai prochain la 2e édition de la campagne de ramassage de bouchons en plastique. Un mois durant, des dizaines d’enfants et adultes ont participé à cette campagne couronnée par la récolte de quelque 300 quintaux de bouchons qui a connu un tel engouement que les 11 bacs affectés par l’APC ne suffisaient plus nous dit Mme Khadîdja Bouhala, présidente du club vert et doyenne du mouvement écologiste à Ouargla. Entre deux campagnes de reboisement, une activité qui a atteint sa vitesse de croisière ces derniers jours avant la fin des beaux jours et l’installation effective de la saison estivale, Mme Bouhala effectue sa course sontre la montre habituelle depuis plus de vingt ans d’activité ininterrompue pour la préservation de l’environnement.

Ainsi, après le franc succès de l’opération, l’année dernière ou « la récolte a été bonne » et « propice à l’innovation », puisqu’un partie des bouchons récoltés ont servi à la confection d’objets d’art grâce à l’esprit inventif de quelques artisanes qui en ont fait des tableaux aux paysages lumineux, la campagne en cours promet de belle surprises. L’association espère se surpasser en motivant le maximum de personnes pour que la balance dépasse allégrement les 300 quintaux. C’est d’ailleurs dans ce sens que la campagne touchera également les flacons de plastique afin « de freiner la propagation de produits nocifs et pollueurs ». Ainsi comme à l’accoutumée, le club vert espère offrir de belles récompenses aux trois premiers lauréats des deux catégories du concours.

Un prix spécial du jury sera également offert au plus jeune participant. Lors de l’édition précédente, des téléviseurs extra plats et des appareils électroménagers ont été décernés aux heureux gagnants dont un dame de la cité Bahmid qui écumé sa cité en ramassant des milliers de bouchons en sacs entiers déposés le jour J devant le jury ébahis qui lui a offert son cadeau rêvé, un grand robot multifonctions professionnel. Mme Bouhala fait appel à cette occasion aux mécènes et autres institutions désireux d’encourager cette campagne qui vise l’embellissement de la ville de Ouargla et l’initiation du plus grand nombre de citoyens aux gestes écologiques. A rappel que cette campagne qui se poursuit jusqu’au 13 mai prochain sera bouclée par une journée de réception des colis de plastique ramassés le jour même de 9h à 18h.