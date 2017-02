Réagissez

Université Kasdi Merbah à Ouargla

La situation de l’oléiculture en zones arides, réalités et perspectives» constitue le thème principal du 6e workshop sur l’agriculture saharienne, prévu le 14 mars prochain à l’université Kasdi Merbah de Ouargla (UKMO).

Cette manifestation scientifique, organisée chaque année par les agronomes de l’université de Ouargla, concerne la relance de cette filière dans les zones sahariennes qui nécessite une compréhension des contraintes édapho-climatiques et une intégration de l’oléiculture dans le renouveau agricole, par l’amélioration des systèmes de production adaptés à ces régions, qui présentent des caractéristiques écologiques relativement différentes de celles des zones traditionnelles de cette culture. La superficie dédiée à l’oléiculture dans les wilayas sahariennes est estimée à environ 11 688 ha, avec 2 906 923 pieds, dont 1 090 508 en production à travers les différentes wilayas productrices, notamment Laghouat, El Oued, Ghardaïa, Ouargla, Béchar et Tindouf.

Cette rencontre, à laquelle prendront part plusieurs conférenciers, dont des chercheurs, spécialistes et producteurs, avec le concours de différents partenaires, vise à faire un état des lieux sur la situation de l’oléiculture dans les régions sahariennes et partager les expériences, développer et promouvoir cette filière dans les zones sahariennes, par l’amélioration des techniques appliquées, à étudier les possibilités de valorisation des produits issus de cette culture et l’impact socio-économique de son développement dans les zones sahariennes.

Elle s’articulera sur quatre (4) thèmes principaux, à savoir : «La situation de l’oléiculture dans les zones sahariennes», «Les variétés d’olives cultivées dans ces zones», «Les techniques culturales et la protection phytosanitaire» et «La valorisation et la transformation des olives».

Pour rappel, à Ouargla les surfaces agricoles réservées à l’oléiculture sont concentrées dans la commune de Hassi Ben Abdallah, dans la daïra de Sidi Khouiled, avec une prédominance des variétés Chemlal et Sigoise, en plus de l’Arbequina, variété espagnole introduite pour la première fois dans la région par le promoteur Abdeldjabbar Bensaci, qui affiche l’ambition de planter 1 million d’oliviers dans les cinq prochaines années, avec actuellement 100 000 pieds d’oliviers sur une superficie de 300 ha.