Lors de la 2e édition de la Conférence internationale sur les ressources en eau, organisée les 21 et 22 novembre à l’université Kasdi Merbah de Ouargla, chercheurs, universitaires, doctorants et autres spécialistes nationaux et étrangers, se sont relayés pour présenter leurs travaux scientifiques en relation avec la rationalisation de la gestion des ressources en eau sous les thématique de l’évaluation, l’économie et la préservation des ressources hydriques.

Cette conférence, organisée dans une conjoncture particulière, vu que cette matière connaît aujourd’hui une pénurie sans précédent, pour diverses raisons, en l’occurrence le réchauffement climatique, la sécheresse, la pollution ou encore la surexploitation de par les activités industrielles et agricoles, sans oublier le gaspillage. Des constats de départ, à l’exemple de l’exploitation des réserves hydriques saumâtres et chaudes, des eaux usées, ainsi que la surexploitation des nappes profondes.

La contamination des nappes par les différentes activités humaines a également été soulevée et les intervenants ont insisté sur une bonne gestion des ressources en eau, par le traitement et l’épuration à des fins économiques. La valorisation des eaux non conventionnelles, l’étude de l’hydrologie et de l’hydrogéologie dans les zones arides et semi-arides et enfin les aspects socioéconomiques.

La conférence s’est soldée par une batterie de recommandations résumées par le Dr Saggay S., président du séminaire, qui met en exergue la coordination entre le monde scientifique et les acteurs socioéconomiques, l’augmentation de la fréquence de la sensibilisation, l’adoption de nouvelles techniques dans le traitement et l’épuration des eaux et à la fin, l’installation d’une base de données pour l’échange d’informations entre les chercheurs algériens autour des ressources en eau.