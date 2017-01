La culture berbère ksourienne à l’honneur

Réagissez

Un riche programme a été concocté pour...

C’est Beldet Amor, la petite commune amazighe d’Oued Righ, à 180 km de Ouargla et à 30 km de Touggourt, qui abritera cette année les festivités nationales célébrant Yennayer.

«L’année 2017 connaîtra une forte impulsion dans la promotion de Tamazight, dans laquelle la wilaya de Ouargla, dans son ensemble et non pas seulement ses régions d’expression amazighe, ne sera pas en reste», avait annoncé le mois dernier Si El Hachemi Assad, secrétaire général du Haut-Commissariat à l’amazighité (HCA), qui supervisera en personne ces festivités.

Le programme, qui se déroulera du 11 au 14 janvier courant, comporte l’organisation du grand dîner de Yennayer et diverses manifestations culinaires et gastronomiques traditionnelles, une exposition d’artisanat traditionnel de la wilaya de Ouargla, ses us et coutumes et son art de vivre, ainsi qu’un minisalon du livre amazigh, un défilé de mode traditionnel de l’association Saâda et un grand gala musical et poétique célébrant le tamazight.

Le programme officiel prévoit également un cours didacticiel, vendredi, supervisé par un inspecteur du ministère de l’Education nationale, ainsi qu’une conférence sur la signification du carnaval et l’art du déguisement et des masques dans la culture amazighe. Au chef-lieu de wilaya, la maison de la culture Moufdi Zakaria a concocté in riche programme culturel avec une série d’expositions, de concours gastronomiques, des soirées poétiques et musicales célébrant la langue ouarglie, une exposition de photos anciennes ainsi qu’une autre dédiée aux encens et parfums traditionnels et au tissage local.

Mais c’est sans doute la dimension culturelle, et notamment linguistique, qui primera cette année à travers la wilaya devant le challenge d’introduire l’apprentissage de tamazight dans les écoles primaires à forte concentration berbère pour un début avant d’élargir l’expérience au reste des écoles de la wilaya. Il s’agit en premier lieu de Touggourt, Temacine, Tamellaht et Beldet Amor, dont la langue courante est le tachelhit, le N’goussi à N’gouça et le Teggargrent à Ouargla.