Les militants de la coordination nationale des chômeurs ont organisé ce dimanche leur second sit-in devant la wilaya en protestation contre les intimidations de la justice et les instructions du parquet à l’encontre de plusieurs membres de la CNDDC, interpellés et auditionnés par la police judicaire ces dernières semaines.

Alternant leurs marches et sit-in hebdomadaires entre le chef-lieu de la wilaya et la daïra de Hassi Messaoud, Tahar Belabes et ses amis ont investis la rue prés du tribunal de Ouargla et au lendemain de la prise de fonction du nouveau wali de Ouargla appelant la justice « à rediriger sa boussole dans la bonne direction » et « offrir sa protection aux couches faibles et démunies de la société ». Belabes, dans un discours dirigé aux magistrats, appelle ces derniers à « juger les tètes et symboles de la corruption financière et administrative dans l’administration publique pays au lieu d’épuiser tant d’énergie et de temps précieux dans la poursuite des chômeurs et des militants des droits de l’homme.