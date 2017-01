Réagissez

A ccusant un grand retard en matière d’introduction de la langue amazigh dans le secteur éducatif alors qu’elle compte au moins trois variantes connues et reconnues chez les ksouriens de Ouargla, de Ngoussa et de Blidet Amor, la wilaya de Ouargla est en passe de déclencher un grand projet d’inventaire et d’étude sur le terrain afin d’assurer un bon lancement de l’apprentissage de Tamazight des l’année prochaine.

Le secrétaire général du Haut commissariat à l’Amazighité (HCA), Si El Hachemi Assad, a en effet annoncé la mise en place d’un projet de partenariat entre le HCA et l’université Kasdi Merbah pour «combler le retard enregistré dans l’introduction de la langue Amazigh dans les établissements scolaires ».

Avis aux académiciens

Le HCA table sur l’implication étroite de nombreux chercheurs de l’université de Ouargla appelés à contribuer au recensement et à la multiplication des études ciblées visant l’ancrage et la promotion effective cette langue dans la région. Le SG du commissariat a également fait état d’une feuille de route visant la généralisation de la langue amazighe dans les écoles dès la prochaine année scolaire, à savoir 2017-2018 à travers la wilaya de Ouargla et tirer profit des initiatives locales en la matière via les associations et Radio Ouargla.



Combler le retard

Il aura fallu douze ans d’existence pour cette radio locale pour pouvoir enfin mettre en place un programme en langue Ouarglie alors qu’elle compte une population amazigh de plus de 60 000 habitants dans le seul ksar de Ouargla et autant à Ngoussa et Blidet Amor.

Les programmes en langue amazigh sont très apprécies et écoutés par la population locale qui participe activement à l’animation et l’enrichissement des tranches horaires dédiées avec des flashs info tout au long de la journée. Une aubaine pour la population cosmopolite de la wilaya venues des quatre coins du pays que les programmes de la radio ciblent par des émissions très variées y compris en matière d’us et de coutumes.

L’association du ksar a par ailleurs consacré des journées de sensibilisation et de découverte du patrimoine amazigh de la région alors que les associations d’Oued Righ sont très actives et escomptent absorber ce retard, très grand par la multiplication des actions et la médiatisation des événements organisés ca et là.