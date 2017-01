Réagissez

Abdelhamid Djezzar, président de l’APC

Prés de la moitié des projets de développement retenus en faveur de la commune de Ouargla ces quatre dernières années, au titre du budget communal (BC) et du programme communal de développement (PCD) ont été concrétisés, selon les données fournies par Abdelhamid Djezzar, maire de la commune mère de Ouargla lors des journées portes ouvertes organisées du 18 au 22 janvier courant à la maison de culture Moufdi Zakaria.

Clôturée samedi par une rencontre ouverte avec la société civile, cette manifestation qui a rendu hommage à l’ensemble des présidents d’APC qui se sont succédé à la tête de la mairie de Ouargla et des vingt autres communes de la wilaya a été marquée par un débat sur les réalisations du présent mandat électoral, mais aussi sur les insuffisances enregistrées par les associations de quartier conviées à cette rencontre. Un rendez-vous très apprécié par l’assistance, mais qui, faute d’un bon timing et d’une bonne programmation, n’a pas vu la participation de la totalité des associations de la ville ni la couverture médiatique escomptée.

L’autre moitié du verre

Sur un total de plus de 500 opérations inscrites, de 2013 à ce jour, 259 opérations ont été achevées, alors que 85 sont en cours de réalisation et environ 180 autres en voie de lancement, soit un taux de concrétisation estimé à 49 %, a-t-on précisé.

Réparties sur l’ensemble des quartiers de cette collectivité, à savoir Mekhadma, Saïd-Otba, Béni-Thour, Bamendil, Vieux-Ksar, Boughoufala, El-Gara, Hay Ennasr, Bouâameur, Bour El-Haicha, Sidi Benssaci, Chorfa et d’autres concentrations d’habitants, ces projets touchent divers domaines, surtout ceux ayant un lien avec le cadre de vie général du citoyen. Il s’agit notamment de l’aménagement urbain, l’installation de l’éclairage public, le revêtement des routes, la rénovation des réseaux d’AEP et d’assainissement, la lutte contre les décharges anarchiques de déchets ménagers et déchets inertes, en plus de la construction et de la réhabilitation de groupements scolaires, signale-t-on.

Concernant la modernisation de l’administration, dix annexes communales relevant de la commune de Ouargla ont été déjà raccordées au réseau de la fibre optique afin d’offrir aux citoyens un service public adéquat, permettant la délivrance de leurs documents administratifs, a-t-on fait savoir.

Obstacles

Les contraintes de développement local ont été au centre d’une rencontre avec la société civile présidée par le président de l’Assemblée populaire communale (P/APC) Abdelhamid Djezzar, à l’issue de ces journées portes ouvertes sur la commune de Ouargla, qu’a abritées la maison de culture, durant cinq jours.

Des citoyens et des représentants d’associations locales ont saisi l’occasion de cette rencontre, qui intervient en application de la démocratie participative, pour soulever leurs préoccupations liées notamment aux perturbations dans l’approvisionnement de l’AEP, ainsi que les points noirs enregistrés sur le réseau d’assainissement et la dégradation de l’environnement.

Des thématiques récurrentes à Ouargla, qui n’a pas encore réglé le passif ni réussi à imposer une vraie politique environnementale, malgré la multiplication des actions bénévoles et l’implication citoyenne dans les quartiers. «Il s’agit de convaincre le plus grand nombre que préserver son cadre de vie et être attentif aux enjeux sécuritaires au sud du pays est avant tout un acte citoyen», a expliqué Khemis Mohamed, docteur en sciences politiques à l’université de Ouargla, qui a animé, samedi dernier, une conférence-débat sur cette thématique au siège de la mouhafadha FLN.