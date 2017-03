L’amélioration de la compétitivité nationale en question

Réagissez

Les travaux du 1er séminaire national sur «la nouvelle stratégie économique : outil de transition vers l’efficience économique», organisé les 27 et 28 février écoulé à l’unité Kasdi Merbah de Ouargla, ont mis en exergue la nécessité d’un changement radical des mœurs et du climat des affaires allant dans le sens d’une promotion effective de l’encouragement de l’entreprenariat innovant ainsi que la libération du financement bancaire. Cette stratégie qui reste à mettre en œuvre et parfaire devrait, selon les participants, être soutenue par une révision des programmes de formation et une amélioration des qualifications des entrepreneurs et de l’encadrement en général.

Ces derniers ont souligné l’urgence pour l’Algérie d’opérer sa mutation en matière d’offre touristique et d’en faire un secteur phare de l’économie nationale. Qui gagnerait à être davantage diversifiée dans le cadre d’une stratégie de développement durable dans une optique de renforcement de la production nationale. Cette première rencontre du genre a également souligné la nécessité d’œuvrer à améliorer la compétitivité nationale, la mise en place d’un cadre d’encouragement de l’investissement et de développement de l’entreprise, ainsi que le soutien de la croissance agricole, industrielle et touristique et les services d’accompagnement.