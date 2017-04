«L’Algérie bénéficie de plusieurs atouts pour un développement durable»

Réagissez

Forte d’une approbation collective de la rue à Hassi Messaoud et dans beaucoup de localités de la wilaya de Ouargla qu’elle sillonne depuis plusieurs semaines en tant que tête de liste du parti El Moustakbal, Fatima Sendid bénéficie surtout du consensus et du soutien de son parti, dont le président Abdelaziz Belaïd a animé, dimanche à Hassi Messaoud, un meeting de soutien à la liste dirigée par Fatima.

La première femme du Sud à la tête d’une liste électorale dans l’histoire des élections pourrait, selon lui, obtenir les suffrages et plébiscites de ses concitoyens et créer la seconde surprise des législatives du 4 mai 2017, après sa propre candidature. Cette femme d’affaires connue de la place croit en sa capacité à convaincre et à apporter des changements en prenant à bras-le-corps les préoccupations brûlantes des habitants de Hassi Messaoud, en premier lieu, et celles du Sud en général.

En entrant dans l’arène politique par la porte du parti du Front El Moustakbal après que le Front de libération nationale a rejeté sa candidature sur les listes à deux reprises en une décennie, Fatima Sendid veut obtenir du gouvernement de promouvoir Hassi Messaoud au rang des grandes métropoles du nord du pays et la rehausser au statut de vraie capitale économique de l’Algérie. L’autre combat de Sendid est la levée effective du gel sur la ville de Hassi Messaoud et permettre à ses 60 000 habitants de s’impliquer dans les grandes décisions quant à leur avenir, celui de leurs enfants et de leur ville. Abdelaziz Belaïd en est convaincu.

Il a mis l’accent, avant-hier à Hassi Messaoud, sur son appui indéfectible à Fatima Sendid, qui saura «donner tout son intérêt au Sud algérien», selon lui. Pour le président d’El Moustakbal, le Sahara aura encore à jouer le rôle de relancer l’économie nationale grâce à la promotion de l’agriculture et du tourisme dans le cadre de l’orientation de l’économie vers de nouveaux domaines d’investissement, la création de richesses et la construction de l’économie nationale hors hydrocarbures.

Le chef du parti du Front El Moustakbel a également affirmé que l’Algérie bénéficie de plusieurs atouts pour un développement durable. En matière d’agriculture, Belaïd a souligné que l’Algérie pourrait lancer ce secteur stratégique reposant sur les potentialités des zones steppiques et sahariennes pour en créer une alternative au bassin de la Mitidja, en proie à l’invasion du béton.

La stratégie nationale devrait, selon lui, se focaliser sur la création de coopératives agricoles de jeunes Algériens, tout en appelant à encourager le tourisme interne afin de renforcer les liens d’attachement affectif entre les Algériens et d’autre part protèger la monnaie nationale. Belaïd plaide aussi pour plus de solidarité et d’entraide entre les citoyens en ces temps de disette et demande qu’on écarte la vision étroite et la discrimination entre les Algériens.