Justice : Installation du nouveau président de la Cour de justice d’Ouargla

Antar Menouar, qui occupait auparavant le poste de président de Chambre et vice-président de la Cour de Blida, remplace Mokhtar Benharradj désigné à la tête de la Cour de Justice d’Alger.

Présidant la cérémonie d’installation, le représentant du ministère de la Justice, Mohamed Kouidri, a indiqué que ces désignations interviennent dans le cadre du mouvement partiel dans le corps de la Justice, opéré dernièrement par le Président de la République.

M. Kouidri a également mis en exergue les efforts déployés par l’Etat dans le cadre de la modernisation du secteur de la justice et du renforcement de son encadrement. La cérémonie d’installation s’est déroulée en présence des autorités civiles et militaires de la wilaya d’Ouargla, ainsi que de magistrats, de cadres du secteur et d’auxiliaires de justice.