Joutes poétiques enflammées pour le tomber de rideau

Pour un tomber de rideau et 24 heures de pluie sans discontinuer sur la ville de Ouargla, c’est dans une salle assez bien remplie, qu’a été clôturée, jeudi soir, la 3e édition du Festival international du livre, de la littérature et de la poésie de Ouargla, et ce, telle qu’elle a commencé, par des déclamations poétiques, qui ont soulevé l’admiration des puristes de la langue arabe.

La cérémonie de clôture et de remise d’attestations honorifiques de présence à cette manifestation culturelle, qui se déroule dans l’enceinte de la magnifique bibliothèque Mohamed Tidjani, a été rehaussée par la présence Hassan Meddouri, l’inspecteur général de la wilaya de Ouargla, représentant le wali, Abdelkader Djellaoui.

Entamé depuis dimanche par des proses et des vers, le festival a rassemblé des hommes de lettres, des enseignants, des chercheurs et des poètes, d’Algérie et de cinq pays étrangers (Mauritanie, Tunisie, Egypte, Jordanie et France), qui ont animé, au grand bonheur de l’assistance très nombreuse, des conférences, des tables rondes et des rencontres poétiques.



Des communications sur des thématiques diverses, traitant en général de la littérature dans tous ses domaines, notamment celle pour enfants, seront assurées par des enseignants universitaires de Boumerdès, Bordj Bou Arréridj, Skikda, Tlemcen, Chlef et Ouargla, et ce, en sus de celles d’universités étrangères, telles celles de Tunis, Amman (Jordanie) et la Sorbonne (Paris/France).

Tel qu’attendu et dans le sillage des précédentes éditions, les participants à ces joutes littéraires et poétiques ont, et inévitablement, ramené au centre du débat le rôle et l’influence du Sahara, en tant qu’espace et source de réflexion sur le texte poétique. Ils ont, par ailleurs, évoqué la quintessence du texte littéraire, en tant qu’extase et invitation au voyage. Lors de la clôture, qui a été annoncée par le commissaire du festival et néanmoins directeur de la culture de la wilaya de Ouargla, Mokhtar Guermida, le représentant du wali de Ouargla s’est dit satisfait, tant de la qualité des participants et des prestations littéraires et poétiques, que de l’organisation qui a été, de l’avis même des participants, parfaite à tous points de vue, ce qui l’a amené à déclarer :

«Nous vous invitons, d’ores et déjà, à la prochaine édition, qui sera, j’en suis persuadé, encore plus étoffée que celle-ci. Et c’est ainsi que je vous annonce que nous avons déjà commencé à réfléchir sur l’organisation de la 4e édition.» A titre d’information, le Salon du livre, porté par plus de 40 maisons d’édition, exposant dans un impeccable village de chapiteaux blancs immaculés, restera ouvert jusqu’à la fin de la 1re quinzaine de ce mois de décembre. Ce qui au vu de l’affluence du public, en majorité composé d’étudiantes et d’étudiants de l’université Kasdi Merbah de Ouargla, est en soi une très bonne initiative.

D’ailleurs, quelques responsables de cette exposition-vente se déclarent satisfaits du chiffre d’affaires réalisé et du rythme des ventes pour cette 1re semaine. La grande et bonne surprise est l’attrait du livre en langue amazighe qui se vend comme des petits pains, selon le représentant de la maison Anzar, exposant une dizaine de titres en amazigh, qui se déclare, déjà, presque en rupture de stock.