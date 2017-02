Installation du bureau de la wilaya de Ouargla

Réagissez

Le bureau de la Fédération nationale des jeunes entrepreneurs (FNJE) de la wilaya de Ouargla a été installé, lors d’une cérémonie tenue jeudi dernier à la maison de culture Moufdi Zakaria, et sa présidence est revenue à Lazhari Mohamed El-Almi. L’installation de ce bureau local, entre dans le cadre d’une opération de déploiement de la présence de la FNJE à l’échelle nationale, a indiqué son secrétaire général Kheirredine Hammel.

Cette instance syndicale qui a été créée en décembre de l’année écoulée, lors d’une assemblée générale selon la réglementation en vigueur, a pour mission de protéger et de défendre les droits de ses affiliés, en plus la prise en charge des préoccupations et doléances soulevées par cette catégorie pour les aider à concrétiser leurs projets dans les meilleures conditions, a-t-il souligné. La cérémonie d’installation, s’est déroulée en présence des membres de cet organisme, des jeunes promoteurs et des porteurs de projets, en plus des responsables représentant différents partenaires, dont des dispositifs d’aide à l’emploi des jeunes (Ansej, CNAC et Angem), des banques et de la direction du l’industrie et des mines de la wilaya de Ouargla.

Plus de 50 % des créances recouvrés par l’antenne locale de l’Ansej plus 50 % des créances ont été recouvrés par l’Ansej dans la wilaya de Ouargla auprès des jeunes bénéficiaires de ce dispositif, a indiqué le directeur de l’antenne locale de l’Ansej, Mohamed Kaâneb, en marge de cette cérémonie. Selon ce responsable, pas moins de 4600 microentreprises ont été montées à travers différentes communes de la wilaya de Ouargla, par le biais du dispositif de l’Ansej depuis sa création en 1997. Générant quelque 11000 emplois, ces microentreprises ont été créées à la faveur de financements bipartites (apport personnel et Ansej) et tripartites (bénéficiaire, Ansej et banques), a-t-il conclu. Ces micro-entreprises sont versées dans divers créneaux économiques, notamment les services, l’artisanat, la santé, l’industrie, les travaux publics l’hydraulique et l’agriculture.