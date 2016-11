Installation des nouveaux chefs de daïra et DAL

Réagissez

Ouargla a eu son lot de cadres promus et/ou remplacés lors du dernier mouvement dans le corps des chefs de daïra, directeurs de l’administration locale et secrétaires généraux.

C’est ainsi que la wilaya a tenu à rendre hommage à ses anciens et nouveaux cadres lors d’une cérémonie officielle présidée par Abdelkader Djellaoui, le nouveau wali de Ouargla, qui a tenu à les remercier pour les efforts fournis au service de la nation, souhaitant plein succès aux mutés et beaucoup de santé et de repos aux trois cadres ayant pris une retraite méritée, tels Khayat Bouabdallah, directeur de l’administration locale, remplacé par Behnas Abdelaziz, Farid Saffar, chef de daïra de Ouargla, remplacé Brahim Bouchachi, et Waki M’hamed, chef de daïra de Meggarine, remplacé par Sellami Noureddine. Hammadi Azzedine, chef de daïra d’El Hadjira a quant à lui été muté à celle de Taleb Larbi, dans la wilaya d’El Oued, et remplacé par Mohamed Nacer Boukerche, tandis que Ould Abdenbi Mabrouk, chef de daïra d’El Borma, partira à Ain Malleh, dans la wilaya de M’sila et sera remplacé par Benhamou Messaoud.

Le chef de l’exécutif a également rendu hommage aux cinq cadres promus à des postes supérieurs, à savoir Naâm Brahim, promu au poste de DRAG dans la wilaya de Tissemsilt, Mahma Slimane, au poste de chef de daira de Djemora, dans la wilaya de Biskra, Osmani Nasreddine, au poste de chef de daïra de Lahmar, à Béchar, Abed Guerdjoudj, à la tête de la daïra de Zelfana, dans la wilaya de Ghardaïa, et enfin Bouali Salah, désormais chef de daïra de Loutaya, dans la wilaya de Biskra. Cette cérémonie conviviale a été l’occasion pour le wali de Ouargla de recommander aux nouveaux venus de mettre en priorité de leurs missions, l’hygiène et l’éclairage publics, le suivi des projets en retard et les doléances des citoyens. Abdelkader Djellaoui ne manquera pas de rappeler aux nouveaux cadres la nécessité d’une collaboration accrue avec les services de sécurité pour, a-t-il dit, «assurer la quiétude du citoyen et permettre la mise en œuvre des programmes de développement».