Hadjadj Abdelkader jeune athlète foreps 30

C’est un joueur de football remarquable, une graine de champion chouchoutée parmi les Foreps kids. Abdelkader Hadjadj, au magnifique sourire et une dentition immaculée, parle déjà d’équipe nationale et de ses ambitions de représenter les couleurs nationales. Il espère comme d’ailleurs tous ses copains interviewés lors de notre passage aux entrainements, qu’une délégation de la FAF sillonnerait le pays à la recherche de talents sportifs du cru et qui le choisirait un jour prochain.

Du haut de ses 8 ans, il parle déjà de professionnalisme et de carrière sportive «Au début de ma carrière j’activais dans la ligue de sport scolaire depuis ma première année de scolarité à l’école primaire d’Aicha Nouaceur de Ouargla. On jouait beaucoup de matchs et notre participation aux différents tournois était exceptionnelle avec cheikh Lamamra qui nous menait de succès en succès. Puis j’ai découvert le Foreps qui m’a sectionné dans sa pépinière mais j’ai du m’arrêter dés le troisième mois parce que mes parents étaient insatisfaits de mes résultats scolaires.

Ils m’ont exigé une meilleure moyenne pour que je puisse reprendre les entrainements parascolaires et moi vous savez, j’adore le sport et le football en particulier et puis j’aime beaucoup mes coéquipiers et mes entraineurs qui m’ont incité à mieux travailler en échange d’une intervention auprès de mes parents.

En quelques mois j’ai remonté la pente et j’ai repris le chemin des stades et mes copains du Foreps. Mon rêve ?

Offrir le meilleur de moi-même à mon club et poursuivre mon apprentissage. J’espère qu’un jour je serais sélectionné dans l’équipe nationale de football et que je puisse affronter des clubs de renommée internationale. »