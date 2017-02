Réagissez

En novembre 2014, l’inauguration officielle de l’huilerie moderne Bensaci, de Ouargla, mettait au jour un ambitieux projet oléicole où s’étalaient pas moins de 100 000 pieds d’oliviers sur une superficie de 300 ha.

Ce jour- là, et à la faveur d’une visite officielle du ministre de l’Agriculture, l’Algérie découvrait au JT de 20h, le nouveau pôle oléicole et la première huile d’olive made in Ouargla sous le label Faucon du Sahara. Cet immense domaine, situé dans la commune de Hassi Ben Abdallah, sur la route de Touggourt, à une trentaine de km à l’est de Ouargla, est entièrement dédié à l’oléiculture, une nouvelle filière dans cette wilaya avec un projet d’aussi grande envergure, dont l’instigateur, Abdeldjabbar Bensaci, affiche l’ambition de planter 1 million d’oliviers dans les cinq prochaines années. Ni le vent ni la chaleur, et encore moins la salinité de l’eau et du sol n’ont l’air de dissuader ce jeune investisseur, qui voit grand, très grand.

Si bien que son objectif n’est pas de commercialiser de l’huile d’olive ordinaire, dont il ne reconnaît même pas la qualité d’huile d’olive, d’ailleurs, mais de labelliser une huile d’olive extra vierge produite dans une zone désertique, située dans la wilaya de Ouargla. Estimant que le capital soleil de l’oliveraie locale fait tout la différence et que la proximité immédiate du verger par rapport au lieu de stockage et d’extraction confèrent au produit final un ph de 0,17 très appréciable.