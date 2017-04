EPHP Ouargla : Une dizaine d’implants cochléaire à placer

Réagissez

Une nouvelle cohorte constituée d’une dizaine de jeunes candidats à la pose d’implants cochléaire a été entamée mardi apprend-on auprès de l’hôpital Mohamed Boudiaf de Ouargla.

Il s’agit d’un groupe d’enfants souffrant de surdité profonde programmés dans le cadre du centre d’implant cochléaire régional lancé voilà une dizaine d’année par le Dr Mohamed Kamel Abazi, médecin spécialiste en ORL et député de la wilaya de Ouargla qui avait œuvré avec la collaboration du Pr Djennaoui chef de service ORL au CHU Mustapha Pacha. Dans ce programme entamé il y a dix ans, une centaine d’enfants ont pu bénéficier d’implants de dernière technologie gratuits puisque la priorité est donnée aux enfants. « Plus les jeunes sont pris en charge tôt, plus les résultats seront meilleurs. ». Certains naissent avec ce handicap et d’autres perdent l’audition en grandissant. Lors du diagnostic de cet état pathologique, deux types de surdité sont distingués: la surdité pré-linguale, qui apparaît avant l’âge de deux ans et l’apprentissage du langage, et la surdité post-linguale, qui apparaît à l’âge de 5 ou 6 ans, une fois le langage acquis. Ces enfants sont les candidats idéaux à la pose d’un implant cochléaire, nous expliquait à l’époque le Dr Abazi qui a mené jusqu’au bout sa mission dévolue aux enfants atteint de surdité et sa carrière politique lors d’un premier mandat de députation qui s’achève le mois prochain. L’hôpital de Ouargla lance par la même occasion une campagne de consultation en neurochirurgie touchant une centaine de malades dans le cadre d’une opération trimestrielle supervisée par le Pr Khelfi du CHU Mustapha à Alger. Sur trois jours également, la campagne comporte une phase diagnostic, un tri et une prise en charge des cas d’urgence ainsi que l’évacuation des cas nécessitant des opérations chirurgicales pointues vers Alger.