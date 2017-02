Réagissez

Sans grande surprise, la liste officielle des candidats du FLN aux prochaines législatives pour la wilaya de Ouargla a porté les noms de jeunes et moins jeunes militants connus de la place, avec une présence féminine assez prononcée, puisque pour 64 candidats, le listing laisse transparaître 16 noms de femmes.

Une prouesse pour ce parti, où les femmes sont généralement reléguées aux secondes loges et où le nom de Fadila Thleib, actuellement élue à l’APW de Ouargla, se retrouve à la 3e place, juste après Noureddine Attaouat, un militant de toujours, qui semble avoir enfin trouvé la voie vers la pole position de la fameuse liste électorale de son parti, enclin cette fois-ci au rajeunissement et à la féminisation de ses troupes, alors que cette longue liste comporte également les caciques du parti rodés aux élections et plusieurs fois élus, mais aussi quelques autres figurants censés apporter une touche de crédibilité ou d’authenticité, voire un minimum d’équilibre régional, au sein de la même wilaya.

ur la liste des 64 également, un transfuge en la personne du Dr Mohamed Kamel Abazi, médecin ORL réputé de la place et néanmoins ex-député et chef de groupe du parti TAJ, qui brigue un second mandat sous la houlette de «la grande maison», dit-il, mais aussi Hayat Ammour, présentatrice TV à la station de Ouargla, qui vient d’être désignée secrétaire de wilaya à la tête de l’Union nationale des femmes algériennes UNFA. Le positionnement définitif de chacun de ces candidats fera donc l’objet d’une étude de la commission nationale du parti qui statuera sur cette liste. Quels critères seront avantagés par cette dernière ? Qui sera en tête de liste ? Wait and see…