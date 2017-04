Des interventions chirurgicales de paralysie des membres supérieurs et de poliomyélite

Réagissez

Une dizaine de patients atteints de paralysie des membres supérieurs et de poliomyélite ont bénéficié d’une prise en charge chirurgicale le weekend dernier au niveau de l’Etablissement public hospitalier (EPH) Slimane Amirat de Touggourt.

Parmi elles, deux interventions concernent la paralysie du poignet et des doigts. Effectuée pour la première fois dans le Sud du pays, ce type d’intervention chirurgicale permet de stabiliser les poignets, réanimer et renforcer les doigts du malade explique Dr Mokar Ibrahim spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie au niveau de l’Etablissement public hospitalier (EPH) Mohamed Boudiaf Ouargla et membre du staff médical chargé de cette mission.

Au cours de ces interventions, une nouvelle technique a été adoptée. Il s’agit d’une méthode appliquée dans certains pays mais qui a connu des évolutions effectuées en Algérie par un groupe de médecins qui l’ont utilisée dans plusieurs interventions chirurgicales liées à la paralysie de mains. L’objectif de ces interventions chirurgicales menées par un staff médical composé de quatre praticiens en chirurgie orthopédique et traumatologie et anesthésie-réanimation est de corriger les malformations de la paralysie des membres supérieurs et de la poliomyélite. Cette initiative qui entre dans le cadre des 4e journées médico-chirurgicales organisées par le Syndicat national des praticiens de la santé publique en collaboration avec l’EPH, l’EPSP, et l’EMS à Touggourt, a permis d’atténuer la souffrance d’enfants malades et leurs parents, en plus d’échanger les expériences, entre praticiens. La première journée a inclus une série de conférences sur différents thèmes, dont la réanimation, la neurochirurgie, la pédiatrie, la traumatologie, l’oncologie, la gynécologie, la cardiologie, l’endocrinologie, la chirurgie générale et l’O-R-L.

La deuxième journée a compté des examens médicaux et des consultations spécialisées au profit du plus de 400 patients venus de différentes wilayas et les dix interventions chirurgicales de la paralysie des membres supérieurs et de la poliomyélite. Organisée durant deux jours (14 ou15 avril), l’initiative a regroupé 25 communicants, professeurs, spécialistes, praticiens en santé y compris deux étrangers, à savoir le professeur Costagliola et le docteur Sadoka du CHU de Toulouse.