La célébration de la Journée mondiale des handicapés, coïncidant avec le 3 décembre, a été l’occasion pour les responsables de la ferme de crevetticulture de Hassi Benabdallah d’organiser une dégustation de crevette blanche produite dans ce complexe à l’intention des enfants handicapés de la wilaya.

Les directeurs de l’action sociale et de la pêche de la wilaya de Ouargla ont personnellement supervisé cette belle initiative avec les représentants de la partie coréenne de la ferme aquacole, qui ont permis aux enfants de profiter de leur journée internationale organisée le 4 décembre pour plus de commodités en savourant la crevette du désert. Une action de vulgarisation de ce produit auprès de la jeune génération et pourquoi pas susciter leur curiosité.

Cette initiative, qui a fait le bonheur des bambins a été l’occasion pour M.Slimi, directeur de l’action sociale de Ouargla, de rappeler que quelque 471 nouvelles cartes d’handicapés ont été attribuées durant l’année en cours. Au total, 234 déficients mentaux, 163 handicapés moteurs, 34 non-voyants, 29 sourds-muets et 11 personnes souffrant de diverses infirmités ont été couverts, selon lui. Pour rappel, la wilaya de Ouargla compte quelque 11 524 personnes aux besoins spécifiques, dont 4541 handicapés moteurs, 3895 déficients mentaux et 1512 non-voyants. Une frange de 2 504 personnes bénéficie actuellement de l’allocation forfaitaire de solidarité (AFS). Le nombre d’enfants atteints d’une infirmité mentale et bénéficiant d’une scolarisation atteint les 288 alors que 87 autistes sont également pris en charge.