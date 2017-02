Réagissez

Le complexe agro-industriel de la production de primeurs par l’utilisation de la géothermie, implanté dans la wilaya déléguée de Touggourt (daïra de Méggarine) constitue un véritable acquis pour la région, en matière de consolidation de sa base productive et la création d’emplois, estiment des responsables de cet ambitieux investissement.

Ce complexe pilote, dont sa réalisation est retenue dans le cadre d’un partenariat (Algéro-espagnole), entre l’Office national d’irrigation et du drainage (ONID) et la société espagnole Alcantara Systems, à pour objectif de produire des légumes (hors-saison) par l’utilisation de la géothermie et la grande quantité de la récolte sera destinée à l’exportation.

Couvrant une superficie de 250 ha au niveau de la localité de «Ghamra», les travaux de ce projet portent notamment en la mise en place d’un système de serre multi chapelles pour culture hydroponique sur une superficie de 10 ha extensible à 40 ha, avec une production attendue de 10.650 tonnes par an. Il s’agit, en outre de la réalisation d’une pépinière, une chambre de conservation de semence et une autre de germination, en plus de la mise en place d’une centrale de manipulation de produits horticoles pour le traitement, le stockage et la commercialisation de produits en provenance des 40 ha projetés.

Le projet offrira une gestion rationnelle de la consommation d’eau d’irrigation avec une bonne exploitation de l’énergie naturelle (géothermie), en utilisant des eaux chaudes à partir de forages albiens. Il contribuera aussi à valoriser la qualité gustative des produits, due au chauffage et au programme de fertilisation adapté, et la réduction du risque de contamination du sol et de la nappe d’eau par la culture hors sol, en plus l’utilisation de raisonnable de pesticides et de produits phytosanitaires. Concernant l’impact social, le projet générera près de 100 nouveaux emplois directs et plusieurs autres emplois saisonniers.