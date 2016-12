Commémoration des chômeurs et intellectuels à Ouargla

Réagissez

La marche du 10 décembre se voudrait donc une union citoyenne

Une campagne initiée par le mouvement des chômeurs sur les réseaux sociaux invite la population de Ouargla à participer à la marche pour les libertés fondamentales, prévue aujourd’hui à la place du Peuple.

Cette manifestation se veut une réponse aux intimidations et répressions administrative et judiciaire à l’encontre des militants de la Coordination nationale de défense des droits des chômeurs (CNDDC), mais aussi un appel à toutes les forces vives de la société pour s’unir contre les mesures d’austérité du gouvernement», explique Tahar Belabes, qui vient d’introduire un pourvoi en cassation pour le jugement par contumace dont il fait l’objet. Le leader du mouvement des chômeurs a écopé de deux mois de prison ferme pour «attroupement illégal», «trouble à l’ordre public», «atteinte à officiers de l’ordre public dans l’exercice de leur mission» et «destruction préméditée de la propriété d’autrui».

Leur objectif marque la commémoration de la Journée internationale des droits de l’homme par une marche pacifique. «Défendez les droits de quelqu’un aujourd’hui», tel est le slogan de ce 10 décembre, proclamée Journée des droits de l’homme par l’ONU en 1950. La Coordination nationale de défense des chômeurs de Ouargla veut interpeller les pouvoirs publics sur la situation des prisonniers d’opinion en Algérie, affirme Tahar Belabes, qui ajoute que cette journée est propice à un débat sur les droits fondamentaux des citoyens.

La marche du 10 décembre se voudrait donc «une union citoyenne contre les mesures d’austérité, le gel de plus de 400 projets vitaux à Ouargla, notamment le projet du CHU, mais aussi la hausse de la facture d’électricité qui a marqué la fin d’été en épuisant les familles souffrant de la canicule et des tarifs exorbitants», précise le coordinateur de la CNDDC. Le café littéraire de la ville de Ouargla célébrera également le 10 décembre par une conférence-débat sur les relations de l’intellectuel avec le pouvoir, animée par Abdelhamid Chenine.