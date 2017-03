Combler les lacunes, relancer l’investissement

Réagissez

L’assainissement des listes de bénéficiaires de lots de terrain destinés à l’investissement à travers l’annulation des projets non réalisés est en cours, affirme Abdelkader Djellaoui.

En tout, 57 dossiers ont fait l’objet d’etude et de mise en demeure avant l’annulation des actes de concession accordés par la wilaya, précise le wali, qui a appelé à accorder la priorité aux projets répondant aux spécificités de la région, créateurs de richesses et générateurs d’emplois pour la satisfaction des jeunes de la région, mettant l’accent sur la nécessité d’éradiquer les contraintes administratives. M. Djellaoui a souligné que l’investissement revêt une importance primordiale et connaîtra une reprise significative dans les prochaines années, surtout après l’ouverture du parc industriel Hassi Ben Abdallah et le chantier de la nouvelle ville de Hassi Messaoud aux investissements.

C’est dans ce sens que la journée d’information organisée jeudi dernier par la direction de l’industrie et des mines de la wilaya de Ouargla (DIM) avec la coordination de la Chambre de commerce et d’ industrie, CCI Oasis Ouargla, s’est voulu un espace d’explications et de débats concernant la loi d’orientation 17-02.



Rectifier le tir

Arif Mourad, directeur des études à la direction générale de la PME, a précisé lors d’une présentation de la loi d’orientation 17-02, que la nouvelle loi adapte la réalité algérienne à l’évolution du contexte économique national et international pour passer à un nouveau pallier de croissance économique, qui requiert la mise en place d’instruments d’appui de deuxième génération, devant permettre d’améliorer la contribution des PME à la création de richesses et d’emplois.

La nouvelle stratégie de développement des petites et moyennes entreprises se veut une réponse aux attentes des PME et une prise en charge des différentes lacunes et limites diagnostiquées pour impulser une nouvelle dynamique de développement basée sur une concertation permanente et une approche territoriale et sectorielle pour mieux orienter le développement des PME sur des activités productives et de services qui soient en adéquation avec les évolutions technologiques répondant à la demande de l’économie nationale, notamment en matière de diversification, a-t-il expliqué.

La rencontre de Ouargla, qui s’est déroulée à la maison de la culture Moufdi Zakaria, a vu la participation de plusieurs conférenciers, dont le directeur général du Fonds de garantie des crédits aux PME (FGAR), Abderraouf Khalef, et Khaled Azzaoui, directeur de la Caisse des crédits d’investissement pour les PME (CGCI-PME), en présence de différents acteurs et partenaires, dont des cadres et des responsables représentant différents dispositifs de l’investissement, des finances et de l’emploi, tels que (ANDI, Ansej, CNAC, Angem), la Chambre de l’artisanat et des métiers (CAM) et des banques, notamment la BEA et la BNA.



Nouveautés



La loi d’orientation 17-02 de développement les PME comporte quarante articles comparativement à la loi 18-01 qui n’en compte que 28, sachant que 22 articles ont fait l’objet de modifications et 14 nouveaux articles ont été insérés. Elle prévoit notamment la facilitation de l’accès des PME au financement (art 21 et 22), l’amélioration de la compétitivité des PME à travers des programmes de modernisation (art 26), l’élargissement du champ de la concession de services publics au profit des PME (art 23), le renforcement de la compétitivité des filières par l’appui aux associations et aux groupements professionnels (art 27 et 28) et la Fédération des efforts des différents dispositifs de création, de développement et de pérennisation des entreprises au niveau local (art 15).