Réagissez

Apres une semaine de travail sans relâche, durant laquelle une équipe spécialisée de sept médecins a séjourné dans les camps d’El Ayoun, Smara, Boudjedour et Ousserd, ainsi qu’à l’hôpital national sahraoui, dans le camp Chahid El Hafed, l’opération de solidarité médicale avec le peuple sahraoui a pris fin dimanche. Conduite par le Dr Mohamed Kamel Abazi, ORL, député de la wilaya de Ouargla, et chef du groupe parlementaire du parti Tadjamoue Amel El Djazaïr (TAJ) à l’Assemblée populaire nationale (APN), cette mission médicale comptait quatre orthopédistes et trois ORL bénévoles dans le cadre de l’initiative «Médecins engagés» en vue de s’enquérir de la situation et des conditions difficiles vécues par les réfugiés sahraouis et de soulager les malades dans les spécialités choisies pour cette mission selon les besoins du moment.