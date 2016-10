Babianou, Bbabianou, lachi ikah nibaz à Ouargla

Réagissez

Après Awal Muharram, la nouvelle année musulmane, vient Babianou, Achoura chez les Ouarglis, qui le fêtent traditionnellement avec le jeûne et la préparation d’un plat séculaire, les fèves bouillies accompagnant un succulent couscous aux épinards et à la viande séchée.

La tradition veut que celui qui ne mange pas assez à Achoura, aura faim à tout jamais, raconte Lalla Rezka. Latifa, elle, se rappelle avec nostalgie ses souvenirs d’enfance : «Dans la tradition ouarglie à Babianou on fait cuire dans une grande marmite un mélange de fèves, taklilt et dattes. Les gens utilisent des bâtonnets dans lesquels on noue les épines des feuilles de palmier (tidriouines) que l’on trempe (ibbaz) dans la marmite pour remonter les fèves cuites et les déguster chaudes.» Ainsi, les enfants en procession répètent en chœur : «Babianou, Bbabianou, lachi ikah nibaz.» Qui vent littéralement dire : «Y a-t-il quelques fèves dans la maison ?» Les enfants en font un rituel annuel, faisant le tour de tout le voisinage pour goûter à toutes les fèves salées et sucrées. Ainsi, ils se munissent de longues tiges de bois pour attraper les plus belles fèves de la marmite.

Certaines familles leur préparent même de petits sachets préalablement remplis de fèves pour éviter de trop remuer l’eau de cuisson et casser des fèves tendres et odorantes. Les assiettes sont échangées entre voisins et proches. Elles sont salées et épicées ou sucrées à base de dattes écrasées. Les vieilles préparent aussi de petits pains ronds cuits à sec pour accompagner les dattes et autres fruits secs distribués à l’occasion.