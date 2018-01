WAT : Le Widad n’est pas encore sorti de l’auberge

Réagissez

Le WAT a encore une fois échoué dans sa quête de revenir avec tout au moins un point lors de sa visite chez la lanterne rouge, le CAB.

En effet, le Widad se fera doubler par une réalisation inscrite à la 90’, laissant pantois le coach qui croyait tenir le nul. Une énième glissade qui peut coûter cher à ce club, qui, vraiment, commence à inquiéter ses fans par ses résultats en dents de scie. A trois points du premier relégable, la sonnette d’alarme est tirée, avec en sus un calendrier très difficile à gérer.

Cette fois-ci, le team bleu n’aura plus droit à l’erreur s’il veut être le pensionnaire de la Ligue 2 à la fin de la saison. Déjà, au prochain match à domicile, l’équipe aura au menu une équipe qui joue l’accession et qui n’est autre que la JSMS, qui semble décidée à jouer à fond son challenge.

Les Bouchaour, Habri et autres n’auront plus cette chance de gamberger dans les abysses du classement général, ils devront faire le plein dans leur nouveau stade flambant neuf de Akid Lotfi, eux qui ont perdu beaucoup de points sur l’autre aire désuète des Frères Zerga. Déjà, le WAT a laissé échapper deux précieux points sur la nouvelle aire devant l’ASO.

Maintenant, il est encore temps pour que le WAT fasse le grand ménage avec un nouveau visage, qui est celui d’effectuer sa remontée au classement et surtout atteindre son objectif qui est celui du maintien. Rappelons que le Widad a écrit ses plus belles pages de noblesse pour le football national en jouant 5 finales de coupe d’Algérie et en remportant deux trophées (1998 et 2002) face au même adversaire qui n’est autre que le MCO.

Ajoutons aussi que le WAT a goûté à la Coupe arabe en 1999 en battant le club saoudien du Chabab par 3 buts à 1. Espérons que cette belle équipe du Widad ne baisse pas le pavillon, au moment où tout son entourage croit dur comme fer que le maintien est la priorité des priorités. Le Widad a plus d’un tour dans son sac, à lui de confirmer toutes les attentes.