Une formation dédiée à la gestion des réserves de la faune

Une centaine de participants, affiliés aux organismes de gestion des aires protégées et réserves fauniques de l’Algérie, du Maroc et de la Tunisie prennent part, durant 3 jours au Parc national, à un atelier de formation sur la gestion en captivité des gazelles nord-africaines menacées. Première rencontre du genre en Algérie, cet atelier est organisé par le Centre de coopération pour la Méditerranée de l’Union internationale pour la conservation de la nature et la direction générale des forêts Algérie, avec la collaboration de la Station expérimentale des zones arides, le zoo de Barcelone et Marwell Wildlife. Selon les organisateurs, «l’objectif principal de cette formation est d’aborder, de façon pratique, les thématiques en matière d’élevage en captivité, régime alimentaire, suivi sanitaire, techniques de capture, lâcher et suivi post-lâcher de gazelles nord-africaines menacées.

Le contenu de la formation comprend également l’élevage en captivité des gazelles nord-africaines, l’adaptation à la vie en captivité, la gestion des gazelles en captivité, les réserves et les aires protégées et la recherche comme outil de conservation». La même source indique que l’ambition de cet atelier est «l’élaboration et la mise en œuvre de plans d’action d’espèces dans les pays méditerranéens: amélioration de la capacité de gestion pour la conservation d’espèces menacées au Maghreb». Ce programme a déjà abouti à un résultat-clé, c’est la stratégie de conservation régionale de la gazelle de Cuvier en Afrique du Nord 2017-2020, approuvé en 2017, et le partage d’expériences et de connaissances liées à la conservation et à la gestion de la gazelle de Cuvier.