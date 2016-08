Une commission pour la prévention routière

Réagissez

«L’éducation et la sensibilisation à la sécurité routière à même de conscientiser les usagers de la route aux dangers d’une conduite irresponsable est une affaire de tous.

De ce fait il est urgent d’organiser une coalition de différentes parties prenantes du domaine de la sécurité routière pour mettre au point une véritable stratégie de la sécurité routière basée essentiellement sur la sensibilisation des automobilistes au respect du code de la route, et à l’intérêt d’une conduite responsable». C’est ce qu’a souligné, en substance, le wali de Tlemcen, à l’ouverture de la réunion d’installation de la commission de wilaya de prévention routière.

En effet, les statistiques des différents corps de sécurité, exposées lors de cette rencontre, montrent clairement que le facteur humain est à l’origine de plus de 95% des accidents survenus sur l’ensemble du territoire. Le comportement inapproprié des conducteurs, le plus souvent des jeunes de 20 à 29 ans, est souvent lié au non-respect des règles de conduite concernant notamment la vitesse, le dépassement dangereux, l’utilisation du portable et à une mauvaise appréciation des conditions de circulation qui nécessite une prudence accrue notamment au niveau des points noirs. Chaque année, des dizaines de personnes sont tuées ou blessées dans des accidents de circulation. Dans bien des cas, ces accidents auraient pu être évités.

Les chiffres de la Gendarmerie nationale, depuis le début de l’année en cours, font état de 106 accidents de la route ayant fait 26 morts et des dizaines de blessés. Pour sa part, la sureté de wilaya a relevé 221 accidents ayant couté la vie à 13 personnes et des blessures à 252 autres. Quant au bilan de la protection civile, celui-ci est aussi alarmant que les deux précédents. Ce corps de sécurité dénombre 605 accidents ayant fait 25 morts et 637 blessés. Ces statistiques émanant des différents corps de sécurité révèlent une réalité des plus navrantes, voire effroyable, et démontrent qu’en dépit de la mise en place d’un important dispositif de sécurité qui cible notamment le comportement des conducteurs, les accidents de circulation continue de happer des vies humaines. Cette situation inquiétante devrait faire prendre conscience à tout un chacun de la nécessité de prendre part, chacun dans son domaine, à cette campagne de lutte contre le phénomène de l’insécurité routière.