Une commission au service des handicapés

Lors de la rencontre «Tous ensemble pour une ville accessible», organisée récemment par la Fédération algérienne des personnes handicapées au palais de la culture de l’Imama, les handicapés ont lancé un appel suite aux difficultés auxquelles ils doi-vent faire face dans leurs déplacements quotidiens.

Ce cri de détresse a été perçu par les pouvoirs publics qui ont procédé à l’instauration d’une commission d’accessibilité de la wilaya. Cet organe se chargera de promouvoir et de protéger les droits des handicapés en matière d’accessibilité, une contrainte majeure, rappelons-le, qui les empêche considérablement de vivre pleinement et normalement leur vie. Cette commission, qui se veut un espace de concertation et de réflexion sur la nécessité de rendre la ville acces-sible aux handicapés, regroupe les professionnels du bâtiment, les pouvoirs publics et la Fédération algérienne des personnes handicapées au niveau local. Elle sera chargée du suivi de l’application et du respect des normes d’accessibilité pour les handicapés dans les programmes du développement local. Elle constitue un intermédiaire visant à favoriser un dia-logue efficace entre les pouvoirs publics et cette frange de la société quelque peu marginalisée. C’est aussi un partenaire qui participera activement à la formulation des propositions concernant l’accessibilité de l’envi-ronnement aux handicapés.