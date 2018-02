Une charte pour asseoir la démocratie participative dans les communes

Réagissez

Le CAPDEL, ce programme de développement parrainé par les Nations unies et qui vise en priorité l’implication des citoyens dans la gestion de la commune à travers une gouvernance concertée, est dans sa phase de préparation de la charte communale.

Cette charte communale définit les principes fondamentaux et les engagements de la commune en matière de participation des habitants aux différentes actions menées par la commune. Une fois établie, elle sera un outil très important donnant le droit aux citoyens de jouer pleinement leur rôle dans l’équation du développement local. Pour cela, il a été procédé à l’installation d’un comité délégué local composé de la société civile et des élus.

Le comité en question a pour mission la mise en place des jalons de cette convention qui codifie la participation citoyenne, de façon participative, concertée et consensuelle. Ce contrat moral entre les élus et les acteurs locaux renforcera le concept de la participation des citoyens dans le champ de la décision politique, une vision que prône justement le CAPDEL.

A cet effet, tous les jeudis, des citoyens de tous les horizons et des élus s’associent pour réfléchir à l’élaboration de ce cadre légal dans lequel s’inscrit cette démarche participative. Ces rencontres fort enrichissantes, organisées au niveau de la salle de délibération de la mairie, se déroulent dans de bonnes conditions même si parfois les discussions dépassent leur cadre normal, et les citoyens expriment en toute démocratie et transparence leurs avis.

En somme, si l’objectif primordial de ce programme est d’instituer une nouvelle tradition de gouvernance locale à travers la pratique participative, les prémices de cette manière de gouverner commencent à prendre forme.