Un programme dédié aux acteurs du développement local

Le programme de renforcement des acteurs du développement local (CapDel) a été lancé, mardi, en présence des autorités locales de la wilaya, du directeur du PNUD, Mohamed Dahmani, et de responsables nationaux et étrangers. Cette première rencontre a pour objectif de sensibiliser les citoyens à adhérer à un projet social visant à promouvoir la notion de citoyenneté, en les impliquant dans les différents projets du développement local. Le CapDel, qui se veut un projet modèle de la gestion du développement communal vise en priorité à élargir l’intervention de la société civile dans le développement local intégré et durable. Dans ce contexte, des ateliers ont été organisés pour une mise en situation permettant aux participants de mettre en pratique cette nouvelle démarche.