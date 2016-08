Un ouvrage sur l’environnement

Réagissez

L’Association pour la sauvegarde et la promotion de l’environnement de la wilaya de Tlemcen (Aspewit) vient d’éditer un recueil de 240 pages, rassemblant tous les bulletins trimestriels des dix dernières années.

Un ouvrage d’une grande qualité. «Pour répondre aux vœux des adhérents et autres lecteurs, nous avons conçu et élaboré une revue trimestrielle se rapportant à l’environnement de la wilaya, illustrée par des activités culturelles et sportives. Toutefois, devant le nombre croissant de demandes faites par nos lecteurs, nous avons rassemblé tous les bulletins en un seul recueil pour les mettre à la disposition des intéressés. Ce document nous permettra de suivre l’évolution de l’état de l’environnement de la wilaya et de tous les changements opérés», explique Morsli Bouayed, le président de l’association. Très riche en informations, ce recueil en couleurs et illustré, est aussi une véritable référence pour les étudiants, les enseignants, les chercheurs et l’administration. On y trouve des dossiers sur différents thèmes réalisés par des journalistes, des historiens, anthropologues et universitaires. En 2008, l’Aspewit a édité un Atlas retraçant les réalisations effectuées par différentes institutions publiques et l’état de l’environnement dans la région.