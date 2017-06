Trois femmes impliquées dans un narcotrafic arrêtées

Réagissez

Il y a trois jours, les éléments de la brigade de gendarmerie de Maghnia ont mis la main sur 9,20 quintaux de résine de cannabis. Le communiqué du ministère de la Défense nationale indique seulement que «Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des éléments de la Gendarmerie nationale ont saisi, le 29 mai 2017, à Maghnia, wilaya de Tlemcen (2e Région militaire), une grande quantité de kif traité s’élevant à neuf quintaux et vingt kilogrammes ainsi que 2 véhicules». Mais, selon nos informations, trois femmes de même famille impliquées dans ce trafic ont été arrêtées et déférées devant le parquet de la ville. Cette prise survient après trois autres opérées en une seule semaine par la Douane et les services de police totalisant près d’une tonne de kif traité. Depuis le début de l’année, plus de 120 tonnes de stupéfiants ont été saisies par la Douane et les différents services de sécurité. Malgré le creusement de profondes tranchées et l’érection d’un haut grillage sur le tracé frontalier, les narcotrafiquants réussissent toujours à faire passer leur drogue, mais par quelle magie ?