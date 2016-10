Tout n’est pas noir à Tlemcen

Réagissez

Beaucoup de couples disent placer leurs enfants dans des crèches ou des garderies pour leur assurer des activités d’éveil et disposer eux-mêmes de plus de temps. Mme Fadéla, quoique femme au foyer, confie sa fille de trois ans à une garderie.

«Pour tout vous dire, je suis une femme au foyer, mais j’ai placé ma petite dans une crèche pour, m’a-t-on conseillé, lui assurer le développement psychomoteur par des exercices et des jeux. Un mois après son placement dans cet espace, j’avoue que je n’ai pas encore perçu le résultat escompté ou espéré. Je paye cher cette prestation quotidienne, mais ce qui est sûr, c’est que j’ai plus de temps pour moi».

Pour Hamza et Nassima, couple enseignant : «Nous pensons avoir choisi l’une des meilleures crèches de la ville, mais apparemment, la surcharge est un mal qui ronge tous les secteurs.

Il y a beaucoup d’enfants, encadrés par deux jeunes filles dont on dit qu’elles sont psychologues de formation. Nous ne mettons pas en doute les intentions des uns et des autres, mais il est clair que tout le monde court après l’argent. Et pour un couple qui travaille, souvent il n’a pas le choix, donc il fait certaines concessions». Des concessions qui signifient fermer les yeux sur le bruit, l’exiguïté et la saleté des lieux et souvent aussi l’irascibilité des «éducatrices».

«Mon garçon de trois ans et demi a attrapé une bronchite dans l’une des crèches parce que les encadreurs utilisaient le climatiseur toute la journée sans prendre en compte la vulnérabilité des bambins. Je me rappelle, quand j’avais récupéré mon petit en fin d’après-midi, il était fébrile et toussait. Le lendemain, quand j’en avais informé la responsable de la crèche, elle avait rejeté toute responsabilité, tentant même d’affirmer que mon enfant serait tombé malade chez moi».

Pourtant tout n’est pas noir dans ces établissements qui foisonnent depuis que l’Etat a accordé des agréments par le biais de l’Ansej. «Franchement, même si les tarifs sont exorbitants, pour les services offerts, je trouve que c’est mérité. Dans la crèche de mon enfant, le personnel est formé professionnellement. Des activités pédagogiques sont prodiguées et j’ai remarqué une évolution, un développement de l’état mental. Il est plus actif… ce qui m’a le plus rassuré aussi, c’est que la crèche s’est arrêtée à un nombre réduit de pensionnaires pour pouvoir s’occuper effectivement d’eux et selon les normes exigées par la législation», a indiqué Mohamed Lalem, dentiste.

«Pour une journée, je paie pratiquement la moitié de ce que je gagne, mais je vous assure, et vous allez peut-être en rire, depuis qu’elle est dans une crèche, elle s’est habituée à faire la sieste et a pris goût à manger et à jouer. C’est notre seule fille, et évoluer dans un groupe l’a métamorphosée». Alors, crèches ou garderies ne seraient-elles pas des lieux qui permettent plus aux parents de disposer de temps qu’aux enfants de se développer ?