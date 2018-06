Réagissez

Un extraordinaire élan de solidarité s’est spontanément formé autour des organisateurs qui ont eu l’ingénieuse idée d’organiser un tournoi de football à la mémoire de Karim Guelai, un marin pêcheur porté disparu en mer en janvier écoulé et dont le corps n’a été repêché que 4 mois après.

Tous les sportifs ont manifesté le désir de prendre part à ce rendez-vous footballistique pour rendre hommage à ce gentil et brave homme parti précocement à l’âgée de 38 ans. 8 équipes représentant les différents quartiers de la ville, dont l’équipe de l’APC dirigée par le maire lui-même, ont participé à ce tournoi qui s’est achevé vendredi soir dans une ambiance festive où l’émotion et la solidarité ont également trouvé leur place. D’ailleurs, dans les tribunes il y avait un certain Abdelkader «Secteur», le célèbre comédien ghazaoueti, qui animait la galerie des supporteurs venus en masse témoigner leur solidarité et leur sympathie à la famille du défunt et à tous les marins pêcheurs. Le tournoi a été rehaussé aussi par la présence des pépites du football local, H’Mida Zenasni, du CR Belouizdad, et Noredine Hachem, de Aïn Mlila, qui ont participé à une rencontre en lever de rideau de la finale, où ils ont gratifié la galerie de beaux gestes techniques. La finale qui a opposé l’équipe des Sables à celle des 320 Logements s’est achevée sur un score de parité 4/4, et le dernier mot est revenu à Rached et ses coéquipiers des Sables, qui se sont imposés aux tirs au but.

Cette louable initiative, preuve d’une amitié et d’une solidarité indéfectibles à l’égard de Karim, est à mettre à l’actif d’un groupe de jeunes, à leur tête un certain Aziz, un garçon dynamique qui s’est donné à fond pour réussir cette manifestation. Le tournoi a été clôturé dans la soirée à la salle polyvalente de l’hôtel Ziri.