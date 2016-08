Tlemcen : Une commission pour relancer l’investissement

Réagissez

Une commission mixte composée d’opérateurs économiques, de représentants du patronat et de l’administration a été créée, avant-hier, avec pour mission «une réunion une fois par semaine dans l’objectif de relancer l’investissement dans la wilaya».

Le wali, qui fonde de grands espoirs sur cette commission, a exhorté les investisseurs à s’éloigner des secteurs saturés tels les matériaux de construction et les huileries, entre autres. Deux zones industrielles, l’une située à Maghnia et l’autre à El Aricha, ont été réalisées et sont prêtes à entrer en fonction. Le PDG de la Banque de développement local (BDL), Mohamed Krim, a informé l’assistance qu’en 2015, son institution a contribué avec 550 milliards de dinars à des projets d’investissement tout en reconnaissant, toutefois, que la banque est en retard par rapport aux demandes des investisseurs, «mais, je suis prêt à les écouter et étudier leurs préoccupations».

M. Krim a précisé que sa banque est «prête à accompagner les petites et moyennes entreprises». Selon le président de la Chambre de commerce et d’industrie La Tafna, M. Boublenza, «La wilaya est appelée à développer quatre secteurs, notamment l’agroalimentaire, le tourisme, la petite industrie (chaussures et tissage) et le bâtiment» et d’indiquer que la BDL a pris beaucoup de retard par rapport aux autres banques publiques et privées dans le financement des projets de développement dans la wilaya.