Tlemcen : Un partenariat pour la gestion forestière

Réagissez

Selon les déclarations du chef de projet de l’association Forêt modèle de Tlemcen, Omar Aïssaoui, faites au site d’informations «Tout sur Tlemcen», «cette action de coopération avec l’association «Foret modèle» de PACA rentre dans le cadre d’un appel à projet qui a été lancé par l’ambassade de France.

Le projet consiste en la création d’un site, la réalisation d’une revue annuelle et la mise en œuvre de dépliants d’information et de sensibilisation. Le projet concerne également le réseautage, qui demeure un principe fondamental dans le concept de Forêt modèle et dans le processus du développement durable, aussi bien à la hauteur de la bonne gouvernance, de la durabilité et du partenariat du territoire.

Le financement octroyé par l’ambassade de France en Algérie nous a donc permis de réaliser cette action d’échange qui constitue pour nous une plate-forme d’identification et de mise en place du projet de partenariat par l’identification d’activités, dont l’objectif est commun. Avec les Français, il s’agit surtout de la gestion forestière d’une manière très particulière». Toujours selon la même source, le directeur du Parc national de Tlemcen, Kazi Tani Saïd, a précisé pour sa part : «Le Parc national de Tlemcen est en train de faire tout son possible pour que cette association soit le trait d’union entre la société civile et l’administration du parc car le rôle des citoyens est déterminant pour la conservation des écosystèmes et la préservation des ressources faunistiques et floristiques».