Tlemcen : Un blog dédié à la mémoire de la ville

Réagissez

L’initiative vise à dépoussiérer la...

Un blog qui ambitionne de se consacrer à la mémoire de la ville de Tlemcen vient d’être créé par Djawed Achachera. Ce site virtuel a le mérite de dépoussiérer la mémoire d’une cité millénaire pour retracer sa riche histoire.

Tlemcen S.O.S antiquités», un blog qui remémore, par l’image, les temps passés de Tlemcen. Son animateur, Djawed Achachera, a le mérite de dépoussiérer la mémoire d’une cité millénaire pour retracer sa riche histoire. D’anciennes photos rarissimes, puisées dans les tiroirs et des commentaires instructifs, qui contribuent à apporter des éclairages sur des quartiers et des lieux historiques, font le bonheur des internautes.

En véritable explorateur, Djawed, fonctionnaire, est devenu une véritable référence pour les chercheurs en archéologie et ethnologie. «Tant d’écrits ont été laissés sur Tlemcen par ses savants, ses légistes, ses historiens qui ont rapporté les grands événements ayant marqué sa présence millénaire mais, aussi, les poètes y laissant une littérature prolifique rappelant à travers le roman de leur vie, le prestige de ses esprits cultivés de l’époque, ses charmes naturels, l’élégance de ses femmes, la beauté de ses sites naturels», nous rappelle le blogueur.

Le site traduit les sentiments profonds de son initiateur envers la ville de ses ancêtres les «Achour», de vieille descendance «chrofas», dont le fief fut le quartier d’Imama avec son antique mosquée-ermitage et escale médiévale à l’entrée ouest de la ville de Tlemcen, aux traits modestes mais chargée d’histoire, à l’instar de la mosquée de Koudia (à l’entrée nord, en état de vestige, en voie de disparition), et dont il défend la présence et la protection, comme aussi de tous les moments, les sites historiques et archéologiques, aujourd’hui, «sous la menace des coups de pic à cause de l’absence d’une maîtrise spécifique et réglementée de l’urbanisme des traditionnels centres de vie», aime-t-il à raconter. Il faut reconnaître que ce site, très consulté ici et à l’étranger, est un véritable musée des antiquités à domicile.