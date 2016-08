Tlemcen : Six personnes meurent dans un accident

Réagissez

Six personnes issues d’une même famille ont trouvé la mort, avant-hier au milieu de l’après-midi, dans un accident de la circulation au niveau du lieu-dit Hamara sur la RN 35, reliant Tlemcen à Maghnia. Les victimes dont 5 sont décédées sur le coup et la sixième après son évacuation à l’hôpital de Remchi, sont deux enfants, trois jeunes femmes et un sexagénaire. Selon des témoignages, le véhicule léger, une Suzuki Alto, aurait dérapé avant de faire des tonneaux mais à l’heure qu’il est, l’on ignore toujours la cause exacte de ce drame. Une enquête de la gendarmerie est en cours.