Tlemcen : Sept personnes arrêtées pour appartenance à El Ahmadia

Sept personnes appartenant à la secte El Ahmadia (rite religieux), âgées entre 32 et 35 ans, ont été arrêtées, jeudi, au milieu de la journée, par les services de la sûreté de daïra de Remchi, à 20 km de Tlemcen.

Selon la cellule de communication de la sûreté de wilaya, «des informations nous sont parvenues, faisant état d’un groupe de personnes priant dans un lieu non autorisé et collectant des fonds illégalement dans la ville». Des actes interdits par la loi. Les mis en cause, pris en flagrant délit d’exercice de rite interdit, ont été arrêtés et, après leur audition, ils ont été déférés devant le procureur de la République de Remchi, qui les a placés en détention préventive en attendant leur procès.

Les principes sur lesquels se base cette secte «ne sont pas des principes islamiques», selon une récente déclaration du ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Mohamed Aïssa. Et de prévenir : «On veut que les musulmans sachent que l’appartenance à El Ahmadia est une appartenance à un cercle non musulman. Cette secte se situe en dehors de l’islam.»