Louable initiative que celle entreprise par l’Agence de bassin hydrographique Oranie-Chott Chergui, consistant à sensibiliser les jeunes à la protection et à l’économie de l’eau à travers des classes d’eau organisées dans différentes établissements scolaires primaires, moyens et secondaires.

Au total, ce sont 15 classes de Maghnia, Hennaya, Remchi, Bensekrane, Hammam Boughrara et Ouled Mimoun qui ont participé à cette campagne de sensibilisation à l’importance de l’eau. «Les enfants se sont montrés sensibles et très réceptifs à ce que nous leur avons appris.

C’est pour cela qu’il est important de leur inculquer, dès le jeune âge, des valeurs de respect et de protection de la nature, l’eau en est un élément vital», argumente la responsable de la communication de l’agence.

Parallèlement à ces activités éducatives multiples, planifiées dans le cadre de la classe d’eau et afin de promouvoir ce genre d’animations ludiques ayant trait à l’importance de l’eau, sa protection et son économie, l’Agence de bassin hydrographie Oranie-Chott Chergui a organisé, mardi passé, une visite guidée au barrage Boughrara au profit des élèves du CEM Benaïssa Belkheir.

«Cette excursion pédagogique s’inscrit dans le cadre du programme de sensibilisation à l’économie de l’eau établi par l’agence et destiné prioritairement aux enfants, les citoyens de demain, qu’il est indispensable d’associer à notre projet», a souligné la chargée de communication.

A l’issue de cette sortie ludo-éducative, les enfants ont été sensibilisés à l’économie de l’eau, à la nécessité de sa protection et sont repartis avec des dépliants et des documents pédagogiques qui contiennent des informations utiles pour éviter de gaspiller l’eau et surtout pour qu’ils puissent à leur tour informer leur entourage sur la nécessité de préserver l’eau.