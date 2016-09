Tlemcen : Saisie de 7 quintaux de kif traité

Plus de 7 quintaux de kif traité ont été saisis à Maghnia et à Nedroma et des trafiquants ont été arrêtés, indique un communiqué de la sûreté de la willaya.

A Ouled Kaddour (Maghnia), les services de lutte contre les stupéfiants ont saisi, samedi, 5 quintaux et 15 kg de kif dans la maison d’un trafiquant. Les enquêteurs, en vertu d’un mandat de perquisition, ont procédé à la fouille du domicile familial du dénommé M.M., 18 ans, laquelle a abouti à la découverte du kif dans 25 sacs. Cette opération a permis l’arrestation de l’individu en question et son cousin âgé de 30 ans. A Nedroma, les éléments de la sureté de daïra ont procédé, le même jour, à la saisie de 271 kg de kif et à l’arrestation du trafiquant âgé de 35 ans. De leur côté, les policiers de Maghnia ont procédé à l’arrestation de 3 individus spécialisés dans le trafic de psychotropes et à la récupération de 940 psychotropes «ecstasy» de marque Domino.



O. El Bachir