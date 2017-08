Tlemcen : Safari à vélo pour la sauvegarde de l’environnement

Réagissez

Le coup d’envoi du safari aura lieu le 12 août, selon les...

Cinq jeunes de l’Association pour la protection et la sauvegarde de l’environnement de la wilaya de Tlemcen (ASPWIT) entreprendront à vélo un périple, tout le long de la côte, samedi 12 août. «La devise de ce voyage est: Construire une Algérie propre», affirme El Hadi Youssef Touati, l’un des initiateurs de ce voyage et militant actif de l’association. Notre interlocuteur précise : «Nous traverserons toutes les villes côtières pour une sensibilisation massive des citoyens rencontrés en chemin afin qu’ils adoptent des gestes environnementaux et débarrassent notre beau pays des déchets, nos rues, nos plages, nos forêts…» L’idée citoyenne de ce projet a germé il y a un an. «Nous le préparons depuis une année et l’heure de vérité est arrivée. Nous sommes une bande de jeunes copains qui aiment leur pays. Nous sommes conscients que l’Algérie est l’un des pays les plus beaux du monde, mais une beauté cachée par des immondices, c’est malheureux de le dire, mais c’est le triste constat. Donc, il est temps, à notre avis, d’entamer notre voyage environnemental pour faire recouvrer à notre pays sa splendeur.»

Les villes que ces jeunes écologistes sillonneront sont Aïn Témouchent, Oran, Mostaganem, Ténès, Tipasa, Alger, Boumerdès, Béjaïa, Jijel, Skikda, Collo et enfin Annaba. «Nous, les citoyens, sommes les premiers responsables de cette situation désastreuse. Et c’est de nous qu’arrivera le changement. Alors tous pour une Algérie propre», incite El Hadi.