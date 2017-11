Tlemcen : Qui gère les communes ?

Réagissez

La fin du mandat électoral, des élus dont beaucoup ont été reconduits sur des listes pour le prochain scrutin du 23 novembre, a mis les communes dans une situation de terre en jachère.

Même si, officiellement, les intérimaires et les édiles non concernés par l’échéance assurent leur gestion, un grand nombre d’assemblées populaires communales fonctionnent sans pouvoir de décision, sans esprit d’initiative ni motivation. Une période creuse où les plus hardis d’entre les représentants du peuple œuvrent plus à vaquer à leurs propres préoccupations qu’à prendre en charge les doléances des administrés.

Prenant les citoyens pour des moutons de panurge, des candidats, qui ont marqué d’une pierre noire leur passage dans les institutions élues, toute honte bue, reprennent du poil de la bête pour tenter de rallier à leur cause les électeurs malgré l’odeur de la mauvaise gestion, le clientélisme et la discrimination tribale. Tlemcen, Maghnia, Remchi, Marsat Ben M’hidi, des agglomérations importantes de la wilaya ayant pâti pendant ces dernières cinq années les peines de l’enfer avec leurs gestionnaires, sont comme prises en otage en cette campagne où toutes les règles du jeu ne sont pas respectées. Pire, c’est un dialogue abject à distance entre les formations politiques en lice.

A quelle continuité peut s’attendre le contribuable lorsque l’on sait que l’héritage des élus sortants est catastrophique, que les élus candidats, insatiables et cupides, s’acharnent à retourner aux affaires communales ? Les bilans sont négatifs et les semblants de programmes appâtant l’électorat pour le vote prochain, la stratégie et le langage sont une copie conforme de ceux de 2012. En attendant les urnes, les communes de la wilaya de Tlemcen sont quasiment en jachère.