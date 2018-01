Tlemcen : Plusieurs projets gelés seront relancés

Réagissez

Des dizaines de projets concernant les secteurs de l’éducation, la santé et l’hydraulique feront l’objet d’une levée de gel et les travaux seront relancés.

La dynamique de développement qu’a connue la wilaya durant les années fastes reprend de plus belle, avec la relance de plusieurs importants projets gelés depuis 2015. L’annonce a été faite lors d’une réunion présidée par le wali, au siège de la wilaya, et à laquelle ont pris part les maires du Grand Tlemcen, les chefs de daïra et les directeurs des secteurs concernés.

Cette rencontre a été l’occasion pour le premier responsable de la wilaya de présenter sa feuille de route pour les années à venir, tout en accordant la priorité aux différents projets ayant trait à l’amélioration du cadre de vie des citoyens. A cet effet, des dizaines de projets concernant les secteurs de l’éducation, de la santé et de l’hydraulique feront l’objet d’une levée de gel et les travaux seront relancés incessamment.

Dans le secteur de l’éducation, les projets en instance, qui seront relancés, concernent la réalisation de 6 lycées, 7 CEM, 9 groupements scolaires, 20 classes et 5 logements de fonction pour une enveloppe budgétaire de l’ordre de 800 milliards de centimes.

Pour le secteur de la santé, où des retards pour la réalisation de structures sanitaires sont enregistrés, parmi les projets prioritaires figurent les polycliniques d’Oudjelida (Tlemcen), Amieur (Chetouane), Souahlia (Ghazaouet) et l’hôpital psychiatrique de Maghnia, d’une capacité de 120 lits. Quant au secteur de l’hydraulique, le projet de création d’une nouvelle station d’épuration des eaux usées au niveau de la commune de Marset Ben M’hidi sera relancé.